Kraakpand Schaarbeek: Croix Rouge gaat gebouw niet meer binnen vanwege veiligheidsredenen

De situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is ‘onrustwekkend’. Dat heeft Magali Clerbaux van het Croix Rouge vrijdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. Volgens Clerbaux zitten er momenteel 900 à 1.000 mensen in het kraakpand en is de situatie er op het vlak van fysieke en mentale gezondheid van de mensen ‘schrijnend’.

Al maanden klagen hulporganisaties over de erbarmelijke situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat. Daar verblijven honderden asielzoekers, daklozen en mensen in onwettig verblijf.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor beloofde in december om de asielzoekers stelselmatig uit het kraakpand te evacueren en een opvangplaats te geven in het Fedasil-netwerk. Donderdag tweette de CD&V-staatssecretaris dat Fedasil intussen 100 asielzoekers heeft geïdentificeerd die recht hebben op opvang. Daarvan zijn er 84 verhuisd naar opvangcentra. ‘Het lijkt erop dat er veel mensen verblijven die geen asielzoeker zijn’.

Lees verder onder het artikel

Drie wc’s

Volgens Magali Clerbaux van het Franstalige Rode Kruis zitten er intussen 900 tot 1.000 mensen in het pand. ‘Officiële lijsten zijn er niet. Maar we zien wel bij onze medische consultaties dat drie kwart van hen een asielaanvraag heeft ingediend’. Volgens haar moet de situatie dringend aangepakt worden. ‘Op fysiek vlak is er sprake van schurft en difterie. De situatie weegt ook mentaal. De spanningen lopen op en er is meer geweld. Er zijn ook maar twee douches en drie wc’s’, aldus Clerbaux.

De Franstalige tak van het Rode Kruis heeft sinds enkele weken een medische noodpost aan het gebouw geplaatst. ‘We voorzien medische behandelingen in een container voor het gebouw. We zien er dagelijks een 40-tal mensen’, aldus Clerbaux. Het gebouw zelf gaan de medewerkers niet meer binnen ‘omdat onze eigen veiligheid niet meer kan gegarandeerd worden’.