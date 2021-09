De Nederlandse koning Willem-Alexander benadrukt dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Dat zei hij dinsdag in de troonrede op Prinsjesdag. Verder werden ook de plannen van de regering voor het komende jaar bekendgemaakt.

De derde dinsdag van september wordt in Nederland Prinsjesdag genoemd. De koning spreekt dan in een Verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan wat het beleid zal zijn voor het komende jaar.

De komende tijd staat in het teken van het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken, zowel in de ziekenhuizen als in de verpleegzorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd, benadrukte koning Willem-Alexander in de troonrede.

"Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van corona. Volgend jaar ontstaat ruimte om vooruit te kijken en terug te blikken. Velen rouwen na deze periode om verlies van een geliefde, anderen worstelen met lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie", zei de koning.

Volgens de koning zijn er veel onzekerheden, onder meer door het coronadebat, de situatie in Afghanistan, klimaatverandering en "schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel". Het is zaak aanstaande veranderingen "met open vizier tegemoet te treden", zegt Willem-Alexander. "Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan. Nederland is en blijft een goed land om in te leven en kent een stevige economie."

De moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries was volgens de koning een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland. Mensen die zich voor de rechtstaat inzetten, moeten worden beschermd, klinkt het.

Vanwege de moeizame formatie en daardoor langdurige ontslagnemende status van de regering, worden geen grote, politiek gevoelige plannen verwacht. Er zal volgend jaar 6 à 7 miljoen extra worden uitgegeven om de uitstoot van CO2 te verminderen en ook komt er eenmalig 1 miljard vrij om sneller woningen te kunnen bouwen. Daarnaast komt er ongeveer een half miljard euro structureel bij voor de bestrijding van de zware en ondermijnende criminaliteit. Er wordt ook meer geld gestoken in de beveiliging van mensen en ook Defensie krijgt er budget bij.

