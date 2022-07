Koning reikt tien adellijke titels en evenveel hoge eretekens uit

Eén dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip aan tien mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Daarnaast zijn ook tien hoge eretekens uitgereikt, onder meer aan Heidi De Pauw van Child Focus en aan de vader van de wegens homohaat vermoorde Ihsane Jarfi. Dat blijkt woensdag uit een publicatie in het Staatsblad.

Vijf mannen en evenveel vrouwen zijn tot baron of barones benoemd. Daarbij bevinden zich onder meer de vroegere Antwerpse schepen Philip Heylen en gewezen VBO-voorzitter Bernard Gilliot. Ook Regina Sluszny, de voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, heeft die adellijke titel verkregen. Een andere opvallende naam op de lijst met nieuwe baronnen is die van Michel Pradolini. Hij is de voorzitter City Pirates, een voetbalclub uit het Antwerpse die uitgroeide tot een sociaal project.

Gewezen diplomaat André Querton en de wetenschappers Cédric Blanpain, Dominique Bron en Brigitte Velkeniers-Hoebanckx krijgen eveneens de titel van baron of barones toegekend. Diezelfde eer valt ook Charlotte Lhoist, voormalige bestuurder van de Lhoist Groep, en Martine Reijnaers van Reynaers Aluminium te beurt.

Voorts worden nog een hele reeks hoge eretekens toegekend. Vier mensen zijn benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde. Daarbij bevinden zich schrijfster en filosofe Alicja Gescinska en ook Hassan Jarfi, de vader van Ihsane Jarfi, die tien jaar geleden in Luik het slachtoffer werd van een homofobe moord. Regnier Haegelsteen en baron Didier Matray zijn voortaan eveneens Commandeur in de Leopoldsorde.

Tot slot zijn er nog zes benoemingen in de graad van Commandeur in de Kroonorde. Heidi De Pauw, de CEO van Child Focus, en auteur Bart Van Loo zijn de meest in het oog springende namen. Voorts gaat het om de harpiste Anneleen Lenaerts, fotografe Marie Françoise Plissart, barones Geneviève van der Straten Ponthoz en keramiste Ann Van Hoey.