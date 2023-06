Koning Albert opgenomen in ziekenhuis, koning Filip stelt bezoek aan Gentse universiteit uit

Koning Albert (89) is opgenomen in het ziekenhuis met tekenen van uitdroging. Dat bevestigt het Koninklijk Paleis dinsdag.

Het is nog onduidelijk hoe lang de voormalige vorst in het ziekenhuis moet blijven, dat is afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken. ‘Hij is bij bewustzijn, er zijn nu onderzoeken aan de gang’, klinkt het bij een woordvoerder, die benadrukt dat de koning ‘uit voorzorg’ werd opgenomen.

De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.

Koning Filip stelt bezoek aan Gentse universiteit uit

Koning Filip heeft alvast zijn bezoek aan de Gentse universiteit, dat dinsdagvoormiddag gepland stond, uitgesteld. Dat meldde de UGent twee uur voor aanvang van dat officieel bezoek.

De koning zou in gesprek gaan met een groep studenten over onderwerpen als milieu en duurzaamheid, mentaal welzijn en economie.

Het koninklijk bezoek aan de UGent wordt uitgesteld – niet afgesteld – klinkt het nog bij de universiteit, naar een later te bepalen datum.