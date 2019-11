'Koloniseren om te beschaven': Luc Renders schrijft over de Congo-literatuur in Vlaanderen

De kolonisatie van Congo was een project van economische exploitatie en politieke onderdrukking. Maar in de tijd van Belgisch-Congo werd dat anders gezien, ook in Vlaanderen. Zelfs bij intellectuelen en schrijvers waren amper dissidente stemmen te horen, zo toont Luc Renders aan in Koloniseren om te beschaven.

Congo. Het koloniale bestuur werd geschraagd door het geloof in de Afrikaanse inferioriteit. © Getty Images

Het is algemeen bekend dat de Belgische kolonisering van Congo in bloed werd geschreven en een schandvlek is in de nationale geschiedenis. Als Belgen - en zeker Vlamingen - kritisch terugkijken op die periode, valt meteen de naam van Leopold II. Door de koning voor te stellen als de personificatie van de bloeddorst en de geldlust, wast het land zelf de handen in onschuld: Leopold was Het Kwade. In het beste geval worden ook nog de - Franstalige, Brusselse - holdings aangewezen als handlangers van de koning, want zij verdienden fortuinen aan de exploitatie van de Congolese mijnen en tropische gewassen. Verder werd de kolonie vooral bevolkt door ijverige kolonisten en idealistische missionarissen.

...

