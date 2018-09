Koen Geens: 'Voorlopige hechtenis voor sans-papiers is niet mogelijk'

'We kunnen die mensen niet in voorlopige hechtenis nemen tot ze berecht zijn', zei hij in De Ochtend op Radio 1.

N-VA-fractieleider Peter De Roover wil dat sans papiers die illegaal in ons land verblijven en geen asiel aanvragen, effectief vervolgd worden. De vreemdelingenwet voorziet in gevangenissstraffen tot drie maanden. Hij wil dat de wet toegepast wordt. 'Justitie blijft wat werkloos wat dat betreft', zei De Roover. 'Illegalen krijgen het bevel om ons land te verlaten, maar wie zijn voeten eraan veegt, riskeert niks? De mensen begrijpen dit niet meer.'

De Roover gelooft dat de kans op een celstraf ontradend zal werken. N-VA kijkt daarom in de richting van CD&V voor de strijd tegen transitmigratie. 'Je kan de handen van Theo Francken niet op de rug vastbinden en dan zeggen dat hij de boksmatch niet wint. Hij kan doen wat in zijn bevoegdheid ligt, maar juridisch zijn er ook opties. Ik verwacht dat minister van Justitie Geens een partner is in deze strijd.'

Minister Geens geeft toe dat de vervolging van mensen in illegaal verblijf geen prioriteit is voor de parketten. 'En daar is een goede reden voor. Misdrijven met straffen tot een jaar kunnen niet tot een voorlopige hechtenis leiden. We kunnen ze niet in voorlopige hechtenis nemen tot ze berecht zijn. Die mensen zullen nooit op de zitting verschijnen en zullen bij verstek veroordeeld worden.'

Geens loopt niet warm voor het idee van N-VA. 'Als we alle mensen met staffen tot drie maanden moeten vervolgen, bijvoorbeeld ook mensen die hun onderhoudsgeld niet betalen, dan zijn we nog niet thuis.'

Vrijdag zal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan de ministerraad meer capaciteit voor de gesloten centra vragen.

CD&V-minister Geens wil meewerken aan de uitvoering van het masterplan voor die gesloten centra en het zoeken naar capaciteit. 'Maar het probleem zit aan de bron - in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten - en aan de monding in Groot-Brittannië', zei Geens.'We moeten zorgen dat bron en monding worden afgesneden', aldus de justitieminister.