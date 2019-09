Een Braziliaans onderzoeksrapport klaagt de bedrijven Vandecasteele Houtimport uit Kortrijk en Vogel Import & Export uit Antwerpen aan: ze zouden betrokken zijn bij de handel in illegaal gekapt Amazonehout.

Sônia Guajajara, de voorzitter van de Organisatie van Braziliaanse Inheemse Volkeren (APIB), is een van de invloedrijkste inheemse leiders van haar land. Op 4 november bezoekt ze België. En ze zal huiswerk meebrengen. In mei publiceerde APIB het onderzoeksrapport Medeplichtig aan de vernietiging, waarin Europese bedrijven die volgens de inheemse organisatie bloed aan de handen hebben, aan de schandpaal genageld worden. 'Bij vorige bezoeken kregen we van Europese beleidsmakers telkens te horen: "Wie zijn die bedrijven? Wijs ze ons aan"', zegt Guajajara. 'Wel, hier zijn ze. We vragen economische embargo's tegen alle bedrijven die producten en grondstoffen verhandelen afkomstig van inheems land waar een conflict woedt. Maar we komen ook om met hen in gesprek te gaan.'

...