Knack-redacteur lanceert petitie: ‘Schaf reclame op de ramen van onze trams en bussen af’

Help een Knack-journalist aan 15.000 handtekeningen en spreekrecht in het parlement op Knack.be/parlement

Vorige week raakte bekend dat De Lijn een kwart van haar reizigers verloor. Bij haar aantreden beloofde Ann Schoubs, de nieuwe CEO van De Lijn, nochtans ‘dat ze voortaan zou luisteren naar de reiziger’.

De reclame op de ramen afschaffen zou een goed begin kunnen zijn. Naar buiten kijken is een recht dat overal gegarandeerd wordt, behalve in de bussen en trams van De Lijn. Het levert niets op en voor slechtzienden is het een drama.

Het Vlaams Parlement weigert over dit pestgedrag te praten, zoals blijkt uit mijn reportage in Knack deze week.

Niemand ligt er wakker van, beweren ze. Tenzij we 15.000 handtekeningen inzamelen om een verzoekschrift in te dienen. Dan moeten ze verplicht luisteren.

Tekent u ook? Klik dan op deze link: Knack.be/parlement.

Geachte mevrouw Liesbeth Homans,

Beste parlementsleden,

Ik heb een verzoek: ik zou graag naar buiten willen kijken in een tram of een bus. Zou u daarom kunnen verbieden dat De Lijn nog langer reclame op de ruiten plakt?

© Willy Henderikx

Het is nu tien jaar geleden dat uw voorgangers die reclame op de ramen weer toelieten. Voortaan hoefden ramen van trams en bussen geen ‘uitstekend uitzicht meer te bieden aan de reizigers’. Zoals nochtans in artikel 38 van een besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 gestipuleerd stond.

Tien jaar later zijn er alleen verliezers, behalve de aandeelhouders van Dafalgan. Er is onderzoek naar gedaan in Groot-Brittannië: bijna de helft van de reizigers daar mokt over hoofdpijn of draaierigheid. De Britten zijn een verwarder volk dan de Vlamingen, dat is waar. Maar tot nader order hebben ze ook twee gaten in hun neus: zo verschillend zijn ze ook weer niet.

Voor de poen hoeft u het zeker niet te doen. De ramen van de trams herstellen kost elke keer bijzonder veel geld.

© Willy Henderikx

Het valt me ook op dat vooral de Vlaamse overheid, de VRT en De Lijn adverteren op de ramen. Met andere woorden: u investeert dus met geld van de belastingbetaler in reclame om ons, openbaarvervoergebruikers, het zicht te benoemen en hoofdpijn te bezorgen.

Mevrouw Homans, beste parlementsleden, ik neem aan dat jullie pesten streng veroordelen. Mag ik dan ook dringend verzoeken om jullie eigen pestgedrag te staken? O ja, nog iets: ik zou mijn verzoekschrift graag komen toelichten in het Vlaams Parlement.

Met vriendelijke groet,

Stijn Tormans