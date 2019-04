Knack onderzoekt: Hoe (on)gezond zijn de Vlaamse kantines? 'Twee keer frieten per week is écht te veel'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Veel Vlamingen doen er alles aan om zo gezond mogelijk te eten, maar die trend lijkt nog niet echt doorgedrongen in grootkeukens. In kantines over heel Vlaanderen worden te veel vlees en zoete desserts opgediend en te weinig groenten en fruit. Dat blijkt uit een enquête van Knack bij scholen, bedrijven en woonzorgcentra.

© GettyImages