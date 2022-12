‘Klimaatklever’ is het woord van het jaar

Het woord ‘klimaatklever’ is in Vlaanderen verkozen tot woord van het jaar 2022. Het kreeg 23,7 procent van de stemmen achter zich in de verkiezing die door Van Dale georganiseerd werd in samenwerking met de VRT. De tweede plaats is voor ‘concentratiecrisis’, ‘energietoerisme’ eindigde op de derde stek.

Een ‘klimaatklever’ is volgens Van Dale een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. Ook onze noorderburen kozen overigens voor dit woord.

De tien kanshebbers in Vlaanderen waren dit jaar naast klimaatklever, concentratiecrisis en energietoerisme ook nog boektokken, emojibaby, granaatcamera, juicekanaal, kamikazedrone, needlespiking en splitkopen. De genomineerde woorden zijn in 2022 ontstaan of dit jaar in Vlaanderen populair geworden. In 2021 werd ‘knaldrang’ nog uitgeroepen tot woord van het jaar.

‘Concentratiecrisis’, dat 17,5 procent van de stemmen behaalde, wordt omschreven als ‘afname van of gebrek aan concentratie, doordat iem. voortdurend wordt afgeleid door anderen of door technologische producten als smartphones’.

‘Energietoerisme’, met 13,9 procent van de stemmen, staat volgens Van Dale voor: ‘het reizen naar een warm land (in de winter) om de hoge energieprijzen in het eigen land te ontvluchten’.