Klimaatactivisten kapen reclameborden

Volgens de initiatiefnemers gaat het om 2.000 affiches, naast het uitdelen van nog eens 5.000 stickers.

De affiches werden opgehangen in reclameborden aan of in metrostations, bushaltes en treinstations in Gent, Oostende, Antwerpen, Namen, Brussel en Luik. Alvast in Antwerpen kon Belga vaststellen dat er woensdagochtend nog steeds affiches hingen in onder meer de Nationalestraat en aan de Meirbrug. 'Wij zullen als burgers van dit land actie blijven voeren totdat onze beleidsmakers begrijpen dat het hoog tijd wordt om in te grijpen en de huidige spelregels te veranderen', klinkt het in een mededeling van de activisten. 'We pikken het niet dat er steeds campagnes zijn om burgers te responsabiliseren, terwijl structurele maatregelen uitblijven en grote bedrijven hun verantwoordelijkheid ontlopen.'

De activisten vragen 'een klimaatplan met concrete en ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen op lange, middellange en korte termijn'. Ze willen naar eigen zeggen 'maatregelen die zich niet richten op het individuele gedrag, maar die de reële oorzaken van de broeikasgasuitstoot aanpakken', daarbij verwijzend naar 'een klein aantal personen en bedrijven' dat grotendeels verantwoordelijk zou zijn voor de klimaatverandering.

Op de affiches worden ook de reclamepanelen zelf onder vuur genomen. 'De verlichting van één reclamebord = het verbruik van drie huishoudens', staat er onder meer. De campagne gaat ook gepaard met de website www.wakeupyourministers.be, waar de activisten onder meer oproepen een mail, tweet of sms te sturen naar een van de klimaatministers.