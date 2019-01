PVDA gaat voor 'sociale klimaatrevolutie'

PVDA heef het niet zo begrepen op de CO2-taks, waar Groen op aandringt, maar die recent ook steun kreeg van bijvoorbeeld ondernemer Thomas Leysen en econoom Joseph Stiglitz. De taks zou een prijs zetten op elke uitgestoten kilogram CO2, zodat niet enkel brandstoffen duurder worden, maar bijvoorbeeld ook een tros bananen.

'De CO2-taks zou de minder gegoeden hard treffen, terwijl het de rijke elite is die verantwoordelijkheid draagt voor het grootste deel van de uitstoot', vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De partij wil haar stokpaardje, een vermogensbelasting, inzetten om de transitie te bekostigen. Die wordt betaald door de rijken met een vermogen boven 2 miljoen euro. 'Met het doorschuiven van de taksen naar de werkende mens, zou je die opzetten tegen de klimaatactivisten', denkt Mertens. 'Je zou haat zaaien over het klimaat.'

De 'ceo-taks' moet onder meer dienen om een klimaatinvesteringsbank op te zetten, die helpt met het isoleren van woningen, met projecten voor hernieuwbare energie en met de verdere uitbouw van het openbaar vervoer.

Dat moet een groter netwerk krijgen en volledig gratis worden, vindt de partij. 'Want wat gebeurt er met rekeningrijden? Er wordt al bestraft nog voor er een deugdelijk alternatief is. Wie in de haven werkt, zal nog steeds noodgedwongen zijn auto nemen. Hij zal er alleen meer voor betalen.'