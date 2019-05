De volgende regering zal moeten saneren. Hebt u de partijen daar in deze verkiezingscampagne al iets over horen zeggen?

Stel: u wilt een huis bouwen. Dan verwacht u dat de architect u een plan van het huis voorlegt: een ontwerp waarop duidelijk is hoeveel slaapkamers er zijn, waar de ramen en deuren komen, welke materialen er zullen worden gebruikt, hoe het dak wordt geïsoleerd enzoverder. De architect zal u ook zeggen wat dat allemaal zal kosten. Logisch en verstandig. Maar zondag moeten we naar de stembus om onze vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse, het federale en het Europese parlement, zonder dat we echt zicht hebben op hun plannen en de daaraan verbonden facturen.

...