De afscheidnemende Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Donald Tusk hebben de nieuwe Belgische premier Sophie Wilmès gefeliciteerd. Beiden benadrukten de stabiliteit van het land.

'Ik heb er vertrouwen in dat je de stabiliteit van je land zal kunnen verzekeren, en de onbreekbare pro-Europese houding van België zult kunnen behouden', schrijft de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk op Twitter. Hij wordt vanaf 1 december opgevolgd door Charles Michel, Wilmès voorganger in Wetstraat 16. Ook Commissievoorzitter Juncker benadrukt de nood aan stabiliteit in het land. 'Ik ken de uitdagingen die u samen met uw regering zult moeten aangaan in deze periode. Ik wens u toe dat u erin slaagt de stabiliteit waar het land en zijn bewoners nood aan hebben, te bewaren, terwijl u de Belgische engagementen op Europees niveau verder opvolgt', schreef de Luxemburger in een brief aan de nieuwe Belgische eerste minister. Hij voegt eraan toe 'te vertrouwen op de bijdrage van België om Europa verder vooruit te stuwen, zoals dat altijd het geval geweest is in het verleden.'

.