De kerstperiode én de aanpak van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) moeten discretie in de formatie brengen, klinkt het bij de federale politieke kopstukken en informateurs. Het moddergooien moet stoppen.

De oproep tot meer sereniteit komt er na een turbulente week van allerlei lekken, veto's en media-optredens. De publieke verwijten en de dramatiek van de voorbije maand tussen vooral de N-VA en de PS wekken veel ergernis op.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) wil een bladzijde omslaan, zei hij vanochtend bij de start van de ministerraad aan Knack: 'Het is moeilijk werken voor de informateurs als er tezelfdertijd continu communicatie is. We moeten daar nu overheen kijken en ons niet laten afleiden.'

Ook de informateurs eisen meer sereniteit: 'De mensen hebben geen boodschap aan tactische spelletjes,' zei Coens bij het afronden van zijn persconferentie over de informatieronde.

'Totaal onverantwoord'

Rudy Demotte (PS) heeft begin deze week bij zowat alle andere partijen kwaad bloed gezet door op Radio 1 stellig te verklaren dat voor de PS besturen met de N-VA onmogelijk is.

Minister Marie-Christine Marghem (MR) reageerde vanochtend: 'Die verklaringen waren totaal onverantwoord, gegeven de situatie waar ons land zich nu in bevindt.' Demotte doorkruiste met zijn veto het werk van de federale informateurs. Even leek het of hun politieke verkenningstocht helemaal geen zin meer had.

CD&V-vicepremier Koen Geens roept op om deze keer alle kansen te geven aan de informateurs. Op de vraag of de kerstperiode kalmte en discretie kan brengen, antwoordde hij: 'Dat hoop ik zo, ook voor mezelf.' (zie video lager)

Ook Maggie De Block (Open VLD) wil dat de oekazes stoppen: 'Het is te hopen. Het is nodig.'

Het is zo dat er parallel naast de officiële formatiegesprekken de laatste maand een publieke onderhandeling bezig is, en dan vooral tussen de N-VA en de PS. Doorgaans verviel dat in moddergooien.

Bekijk beelden:

Blauw-oranje das

De federale kopstukken waren op het moment van de start van de ministerraad al op de hoogte van de boodschap waarmee de informateurs zouden uitpakken, later die voormiddag op een aangekondigde persconferentie. Maar ze wilden niet reageren alvorens de audiëntie van de twee bij de koning. Waarmee ze de bepleitte discretie meteen in de praktijk brachten. Elke minister zweeg en verwees naar Coens en Bouchez, bij vragen over mogelijke coalities.

Kort na de start van de federale ministerraad gaven de informateurs een persconferentie. Joachim Coens droeg een blauwe das met oranje strepen. Volgens insiders 'een signaal, met een knipoog' en dus een verwijzing naar de liberalen en de christendemocraten. Dat is dan ook de centrale politieke as waarrond de twee de komende weken gesprekken zullen voeren.

'Geen show opvoeren'

En dat zal in uiterste discretie gebeuren, garanderen de informateurs. 'Het doel van de komende dagen is geen show op te voeren. We gaan gelimiteerd consulteren, ook bij verschillende actoren in de civiele samenleving,' zei George-Louis Bouchez.

Hij haalde uit naar de verklaringen in de pers van de voorbije weken: 'Die helpen het land niet vooruit,' klonk het en meteen gaven de informateurs ook aan geen interviews meer te zullen geven na de persconferentie.

Dat werd op enig gemor onthaald door enkele aanwezige journalisten. Joachim Coens reageerde kort: 'De mensen hebben geen boodschap aan tactische spelletjes en we roepen iedereen op om in alle sereniteit en discretie verder met ons samen te werken.'

Op enigszins lyrische manier vroeg Coens de partijen om meer inschikkelijk te zijn en te stoppen met kwaadwillige lekken: 'Je kan niet zaaien met gesloten vuisten. Om te zaaien moet je de handen openen.'