Gewezen preformateur Rudy Demotte (PS) heeft een duidelijk statement gemaakt bij RTBF over de paars-gele onderhandelingen. 'N-VA en PS gaan niet samen, de verschillen tussen beide partijen zijn te groot.' Kamerleden van CD&V en Open VLD vragen respect voor de missie van de informateurs.

Kersvers CD&V-voorzitter en informateur Joachim Coens was deze morgen te gast in het Radio 1-programma De Ochtend. Daar wou hij niet uitweiden over de onderhandelingen. Dat deed gewezen preformateur Rudy Demotte van de PS even later wel.

De ex-Waals minister-president was heel duidelijk dat er niet te regeren valt met de N-VA. 'De inhoudelijke verschillen tussen de PS en de N-VA zijn zo verregaand dat ze we niet naar een volgende fase kunnen met deze twee partijen. Met de punten die nu op tafel liggen, zoals confederalisme, kunnen wij absoluut niet akkoord gaan.'

'We hebben het al gezegd, we hebben het al geschreven. Zelfs N-VA heeft dat al gedaan, dus laten we er geen tijd meer aan verspillen. Het is ofwel PS ofwel N-VA. Informateurs Bouchez (MR) en Coens (CD&V) verdoen eigenlijk hun tijd. Er is wel een alternatief en het is niet N-VA met MR. Ook een regenboogcoalitie is mogelijk. Als we niet de breedst mogelijke alternatieve meerderheid hebben - met paars-groen, CD&V en CDH en vooral zonder N-VA - zie ik geen andere oplossing.'

'Ik vraag geen nieuwe verkiezingen. Ik vind dat er een oplossing op tafel ligt, maar de informateurs moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu is het een kwestie van moed en durven kiezen en ik heb het gevoel dat dat niet gebeurt', besloot Demotte.

Ook zijn voorzitter bij de PS, Paul Magnette, had die piste eerder opgegeven. 'N-VA sluit zichzelf uit', klonk het vorige week.

'De sleutel ligt bij CD&V en Open VLD'

Die andere gewezen preformateur, Geert Bourgeois (N-VA), reageerde op de uitspraken. 'Ik wil geen olie op het vuur gooien. Het is beter in alle rust de informateurs hun werk te laten doen. Zij moeten twee opties bekijken.'

Bourgeois riep op om op een andere manier de drie Vlaamse partijen (CD&V, Open VLD én N-VA) te betrekken bij de onderhandelingen. 'Ik zeg al van in het begin dat de sleutel niet bij N-VA ligt, die ligt bij CD&V en Open VLD.'

'Er is ondertussen een sterk Vlaams regeerakkoord. Zonder een beleid op federaal vlak kunnen we dat niet gaan realiseren', stelde Bourgeois nog.

Bourgeois betreurde de uitspraken niet, maar had toch nog een woordje over Demotte. 'Hij sprak als PS-lid en partijmilitant en niet als iemand die een regering wil vormen.'

MR: 'Deur voor regering met PS en N-VA is dicht'

Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) sprak zich bij Bel RTL ook uit over de woorden van Demotte. 'Tot aan het interview van Demotte bleef de deur halfopen voor een regering met de PS en de N-VA. De ene partij wilde de andere niet het plezier doen door te zeggen dat ze niet meer wil onderhandelen. Maar nu is de situatie duidelijk, de deur is dicht. Nu moeten we andere pistes zoeken.'

Volgens Laruelle hebben Open VLD en CD&V de sleutel in handen. 'Paars-Groen heeft een te krappe meerderheid van 76 zetels en is dus niet mogelijk.'

Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert roept op tot sereniteit. 'Laat de informateurs hun werk doen', zegt hij aan Knack. 'Druk zetten via de pers zal geen regering forceren, met elkaar praten wel.'

Bij Vincent Van Quickenborne klinkt het veel scherper.

Nul, nul respect voor de informateurs ⁦@GLBouchez⁩ en ⁦@joachimcoens⁩. Nadat de man nota bene zelf een ronde liep zonder resultaat. Als de PS denkt hiermee een federale regering te kunnen forceren: think again. It won’t happen. https://t.co/2oaICPFFlL — ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ (@VincentVQ) December 17, 2019

Zijn collega-Open VLD'er Christian Leysen ergert zich op Twitter aan de publieke verklaringen van de betrokken partijen.

De wijze waarop de onderhandelingen voor een regeringsvorming - als een publieke ‘paringsdans’- in de pers plaatsvindt is fundamenteel mis en ondermijnt ons democratisch bestel. Het is ontnuchterend hoe weinig aandacht gaat naar het debat over inhoud en lange termijn uitdagingen. pic.twitter.com/Ny46Xtu8A9 — Christian Leysen (@ChristianLeysen) December 17, 2019

Bij CD&V wil men voorlopig niet ingaan op de uitspraken van Demotte. Kamerlid Hendrik Bogaert vraagt van zijn kant wel respect voor de informateurs.