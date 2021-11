De vakbonden van de kerncentrales van Tihange en Doel en afgevaardigden van Engie in Brussel hebben dinsdagochtend een verrassingsprotest gehouden aan het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten. Het ging om 200 à 300 personen.

De werknemers verzetten zich tegen de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 en vrezen een 'sociale- en energieramp'.

Ze waren erop gebrand hun stem te laten horen, aangezien de minister dinsdag aan haar collega's in de regering een verslag voorlegt over de continuïteit van de energievoorziening en de energieprijs na de afschaffing van kernenergie.

Een eerste vergadering over dit ontwerp, in een beperkt ministerieel comité, is vrijdag gepland. Een aantal vertegenwoordigers zal in de loop van de ochtend door leden van het kabinet-Van der Straeten worden ontvangen.

