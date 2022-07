Kernkabinet uiteen zonder akkoord over pensioenhervorming

Het kernkabinet over de pensioenhervorming is afgelopen. De federale topministers zijn door alle voorstellen gegaan en hebben die ’technisch verfijnd’, klinkt het in de omgeving van de premier. Een akkoord zat er nog niet in. Wellicht wordt maandagavond verder vergaderd.

Het kernkabinet zat sinds 9 uur zaterdagochtend samen over de plannen om de pensioenen te hervormen. Daarbij liggen vier elementen op tafel: de voorwaarden om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, een herinvoering van de pensioenbonus, een systeem van deeltijds pensioen en maatregelen om de pensioenrechten van vrouwen – die vaker dan mannen deeltijds hebben gewerkt – te versterken.

Een akkoord zat er zaterdag nog niet in. Vanwege agendaredenen gingen de federale topministers iets voor 13.30 uur al uiteen.

Wel zijn alle voorstellen besproken en technisch verfijnd, waardoor de interkabinettenwerkgroepen opnieuw aan de slag kunnen, klinkt het op het kabinet van premier Alexander De Croo. Als die werkzaamheden ver genoeg gevorderd zijn, wordt er maandagavond mogelijk verder vergaderd. De Croo gaf eerder al te kennen dat de hervorming bij voorkeur tegen het zomerreces, dat op 21 juli start, afgeklopt moet zijn.