Kernkabinet komt bijeen over onderhandelingen met Engie

Het federale kernkabinet komt deze voormiddag digitaal bijeen over de onderhandelingen met energiebedrijf Engie over de levensduurverlenging van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Dat meldt De Tijd en is bevestigd aan Belga.

Het is niet duidelijk of er een akkoord is, maar vrijdag klonk het dat de gesprekken in de goede richting gingen. Witte rook in het nieuwjaarsweekend werd niet uitgesloten.

Op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) klinkt het dat er na de digitale bijeenkomst van de topministers zal worden gecommuniceerd.

De kern dient om ‘een stand van zaken’ te geven, zegt een woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD). Vlak voor het zomerreces hadden de regering en Engie al een ‘niet-bindende intentieverklaring’ gesloten over de verlenging van de twee jongste kerncentrales. Dat moest nog concreet gemaakt worden om aan de voorbereidende werken te kunnen beginnen.