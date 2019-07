Francesco Vanderjeugd, de eerste uitdager van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, vreest dat zijn partij overhaast in een Vlaamse en federale regering zal stappen. 'We moeten er niet gewoon bij zijn om erbij te zijn.' Ook pleit hij ervoor om de voorzittersverkiezingen, gepland voor maart, te vervroegen.

Nu de Brusselse regeringsvorming in een plooi is gevallen, is het uitkijken naar de formatie op federaal en regionaal vlak. In het Brussels Gewest was het sowieso al opvallend hoe Open VLD als meest rechtse partij in een links-progressieve coalitie stapt.

