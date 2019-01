Kandidaat-CDH-voorzitter Maxim Prévot sluit samenwerking met N-VA niet uit

Vertrekkend voorzitter Benoît Lutgen weigerde na de verkiezingen van 2014 om onderhandelingen te beginnen met N-VA.

Maxim Prévot, nu burgemeester van Namen, maakt veel kans om de nieuwe voorzitter van het CDH te worden. Hij zei donderdag op radiozender Bel RTL dat het programma van de N-VA 'a priori niet compatibel' is met de waarden en plannen van de Waalse christendemocraten, maar hij wil geen harde exclusieven stellen.

'Geen enkele Franstalige partij heeft spontaan zin om met N-VA samen te werken. Maar we leven in een complex land en we weten niet wat morgen mathematisch mogelijk zal zijn. Ik wil dus geen gratuite exclusieven stellen', aldus Prévot.

'Als we iedereen uitsluiten, spelen we mee het spel van de N-VA dat wil aantonen dat dit land onbestuurbaar wordt'.