Benoît Lutgen CDH-voorzitter af

In La Libre Belgique wijst Lutgen erop dat zijn 'mandaat sowieso in oktober afloopt'. Na twee mandaten kan hij zich niet herverkiesbaar stellen. Zijn opvolger kan nu de partij naar de verkiezingen loodsen, en daarna de onderhandelingen voeren over een eventuele regeringsvorming.

Woensdag maakt Lutgen zijn ontslag officieel op het partijbureau. 'Nadien komen er zeer snel verkiezingen, volgens mij binnen de veertien dagen, waarna de nieuwe voorzitter onmiddellijk in functie treedt', zegt hij in La Libre. Het is 'met pijn in het hart' dat hij opstapt.

In L'Avenir zegt Lutgen dat hij al gepraat heeft met Maxime Prévot en dat die 'bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen'.