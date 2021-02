De verkoop van metalen slagroomcapsules met lachgas aan minderjarigen wordt verboden. De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel van MR, CD&V en N-VA in die zin unaniem goedgekeurd.

De Kamercommissie Gezondheid keurde de plannen eigenlijk vorige zomer al goed. Maar omdat de Europese Commissie nog opmerkingen moest overmaken, liet de stemming in plenaire vergadering even op zich wachten.

Lachgas, of distikstofmonoxide, is een vergund geneesmiddel en Europees erkend voedingsadditief, wat een totaalverbod erg moeilijk maakt. Het wetsvoorstel legt daarom alleen de verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen aan banden.

Het gebruik van lachgas lijkt aan een opmars bezig op feestjes en achter het stuur, zeker bij jongeren. Het middel kan tot permanente hersenschade leiden.

Concreet is het de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel op capsules wordt gezet. Handelaren die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie.

De N-VA-fractie diende een amendement in om het gebruik van capsules volledig te verbieden, ook voor de voedingsindustrie, zij het met een overgangsperiode van drie jaar zodat die industrie een alternatief kan ontwikkelen, maar dat werd weggestemd.

CD&V-Kamerlid Nawal Farih geeft wel aan dat het gestemde wetsvoorstel geen totaaloplossing is. 'We zetten vandaag een eerste stap'. Farih pleit voor een evaluatie van de wet na drie jaar en meer aandacht voor preventie en sensibilisering.

De Kamercommissie Gezondheid keurde de plannen eigenlijk vorige zomer al goed. Maar omdat de Europese Commissie nog opmerkingen moest overmaken, liet de stemming in plenaire vergadering even op zich wachten. Lachgas, of distikstofmonoxide, is een vergund geneesmiddel en Europees erkend voedingsadditief, wat een totaalverbod erg moeilijk maakt. Het wetsvoorstel legt daarom alleen de verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen aan banden. Het gebruik van lachgas lijkt aan een opmars bezig op feestjes en achter het stuur, zeker bij jongeren. Het middel kan tot permanente hersenschade leiden. Concreet is het de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel op capsules wordt gezet. Handelaren die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie. De N-VA-fractie diende een amendement in om het gebruik van capsules volledig te verbieden, ook voor de voedingsindustrie, zij het met een overgangsperiode van drie jaar zodat die industrie een alternatief kan ontwikkelen, maar dat werd weggestemd. CD&V-Kamerlid Nawal Farih geeft wel aan dat het gestemde wetsvoorstel geen totaaloplossing is. 'We zetten vandaag een eerste stap'. Farih pleit voor een evaluatie van de wet na drie jaar en meer aandacht voor preventie en sensibilisering.