Zaak-Chovanec: Openbaar Ministerie vraagt seponering voor alle verdachten

De openbare aanklager verzocht donderdag, aan het einde van een buitengewone zitting van de raadkamer van Charleroi, om de aanklachten tegen de 31 verdachten in de zaak rond de dood van Jozef Chovanec te seponeren. De debatten worden vrijdag afgesloten met de pleidooien van de verschillende advocaten.

De Slovaak Jozef Chovanec overleed op 27 februari 2018 in het Marie Curie-ziekenhuis in Charleroi, waar hij op 24 februari als gevolg van een hartaanval werd opgenomen. De 38-jarige zakenman wilde een vlucht naar Slovakije nemen, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Chovanec werd naar een cel op de luchthaven van Charleroi gebracht. Hij sloeg met zijn hoofd tientallen keren tegen een muur. In delirium werd hij brutaal overmeesterd door verschillende politieagenten. Bebloed en erg opgewonden werd hij stevig onder controle gehouden door de agenten, met behulp van een buiktakel. Zijn hoofd werd in een deken gewikkeld voor hij een injectie met een kalmerend middel kreeg.

Op camerabeelden van de interventie was met name te zien dat agenten glimlachten en een politieagente een hitlergroet uitbracht.

Eind september 2021 vond een wedersamenstelling van de feiten plaats.

De procedurele regeling van dit omvangrijke dossier begon donderdag voor de raadkamer van Charleroi. Eenendertig verdachten, waaronder voornamelijk politieagenten, kunnen naar de correctionele rechtbank van Charleroi worden verwezen.

Tijdens een eerste zitting achter gesloten deuren pleitten de talrijke burgerlijke partijen, waaronder de weduwe van Jozef Chovanec, Unia en de luchthaven van Charleroi, voor de verwijzing van de verdachten naar de strafrechter.

Het openbaar ministerie vroeg om de aanklachten tegen alle verdachten te seponeren.

De pleidooien van de verschillende advocaten staan vrijdag de hele dag op het programma.

De beslissing van de raadkamer zou over enkele weken vallen.