Woning minister van Justitie Van Quickenborne opnieuw streng bewaakt

De woning van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk wordt opnieuw streng bewaakt door de lokale en federale politie. Dat meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt het federaal parket aan Belga. Eind september was dat ook al het geval toen de politie lucht had gekregen van plannen om de minister te ontvoeren.

‘Er zijn nieuwe elementen opgedoken in het dossier’, meldt het federaal parket woensdagavond. ‘Die moeten nu onderzocht worden.’ Voorlopig geeft het federaal parket geen verdere informatie. Het kabinet van minister Van Quickenborne geeft geen commentaar.

Op zaterdag 24 september raakte bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren. In een achtergelaten wagen werd een wapen, spanbandjes en flessen benzine aangetroffen. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse.

Vanuit het safehouse gaf Van Quickenborne via een videoverbinding een interview aan VTM Nieuws. ‘We zitten in een nieuwe fase, die van het narcoterrorisme’, zei hij toen. ‘Het gaat om een dreiging die gericht was tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders. Er is snel ingegrepen en verdachten werden gearresteerd’, schreef hij diezelfde dag op sociale media. Hij bedankte de veiligheidsdiensten voor hun ‘snelle en professionele aanpak’.

In Den Haag en Leidschendam werden in de nacht van 23 op 24 september drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. De verdachten werden uitgeleverd aan België en verschenen een maand geleden, op 8 november, voor de Kortrijkse raadkamer. Het parket bevestigde toen dat ze alle vier werden aangehouden. In dat onderzoek zitten de vier verdachten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Op 26 september werd ook nog een verdacht pakket aangetroffen aan de woning van Van Quickenborne. Er werd een perimeter van honderd meter ingesteld en ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het pakje onschadelijk te maken. Uiteindelijk bleek het om een onschuldig postpakket te gaan.