Opsporingstechniek op basis van mannelijk chromosoom wacht op nieuwe wet

Het opsporingsprogramma ‘Faroek’ op VTM lanceerde zondagavond een oproep aan 500 mannen om DNA af te staan in het kader van het onderzoek naar de cold case van de vermoorde bakkersdochter Ingrid Caeckaert. Via CSY, een opsporingstechniek op basis van het mannelijke Y-chromosoom, zou de dader alsnog gevat kunnen worden.

De techniek is echter nog niet legaal in België, legt onderzoekster Sofie Claerhout (KU Leuven) uit aan Belga. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werkt aan een wetsvoorstel, bevestigt hij aan Belga.

Bakkersdochter Ingrid Caeckaert (26) werd 31 jaar geleden vermoord in Knokke-Heist. Ze werd brutaal afgemaakt met 62 messteken. Ze werd niet beroofd of verkracht. Er werd geen dader gevonden, maar wel zijn DNA.

Met ‘Crime Scene-onderzoek via Y-DNA’ (CSY) zou het y-chromosoom in het DNA van de vrijwilligers vergeleken worden met dat van de dader. “Dat chromosoom is heel krachtig”, legt DNA-onderzoekster Sofie Claerhout uit. “Het wordt bijna identiek van vader op zoon doorgegeven en kan dus gebruikt worden om te bepalen of en hoe dicht twee mannen verwant zijn.”

In Nederland is dat soort onderzoek al tien jaar in gebruik, maar door een verouderde wet is het bij ons verboden. “De huidige wet is van 1999 en is op twee manieren gebrekkig”, vertelt Claerhout. “Enerzijds mogen we nu alleen zoeken naar identieke matches en niet naar bijna-matches, zoals je kan vinden bij broers of neven. Anderzijds mogen we vandaag alleen maar kijken naar effectieve verdachten in de zaak, en niet naar vrijwilligers, die we nodig hebben in dit onderzoek.” Minister Van Quickenborne wil snel een nieuwe wet voor de techniek: “Voor het eind van het jaar wil ik het wetsontwerp aan de regering voorleggen, zodat de wet volgend jaar in werking kan treden.”