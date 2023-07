Libische investeerders dienen klacht in tegen prins Laurent wegens ‘afpersing en fraude’

De Libyan Investment Authority (LIA) heeft een klacht ingediend tegen prins Laurent van België wegens ‘afpersing, fraude en onwettige beïnvloeding’. Dat hebben de advocaten van de organisatie bekendgemaakt. Naar aanleiding van de klacht is een gerechtelijk onderzoek geopend. ‘Nonsens’, reageert de prins.

Prins Laurent is al enkele jaren verwikkeld in een juridisch geschil met het investeringsfonds. Vorige week weerlegde de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) een klacht van de LIA in de zaak. De organisatie betwistte een onderzoek dat tegen hen werd gevoerd. Daarbij is onder meer zo’n 15 miljard euro van hun rekeningen in beslag genomen en een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen het hoofd van de LIA.

De advocaten van het investeringsfonds beweren dat het Paleis druk heeft uitgeoefend op de rechtbanken om voorrang te geven aan de zaak tegen prins Laurent. ‘De strafrechtelijke klacht die we hebben ingediend beschuldigt prins Laurent van fraude en afpersing. Verder beweren we dat prins Laurent ongepaste invloed heeft gebruikt om te proberen onze cliënt onder druk te zetten om hem een groot geldbedrag te betalen voor een geschil dat volgens ons niets met onze cliënt te maken had’, legt advocaat Christophe Marchand uit.

‘Pathetisch’

In een reactie aan VTM Nieuws noemde de prins de klacht ‘pathetisch’. Tegenover Het Laatste Nieuws zei hij. ‘Nonsens, gewoon. Het is heel simpel: Libië moet mijn vzw 50 miljoen euro terugbetalen en dat willen ze niet.’

Prins Laurent eist sinds 2014 een schadevergoeding omdat de Libische staat in 2010 eenzijdig een samenwerking heeft stopgezet met zijn niet-gouvernementele organisatie Global Sustainable Development Trust (GSDT). Samen zouden ze plannen hebben gehad voor herbebossing in de Libische woestijn. De vzw zou zo’n 50 miljoen euro moeten ontvangen.

De Belgische procureur Michel Claise stootte tijdens zijn onderzoek naar de zaak op vier bankrekeningen bij de Euroclear-bank in Brussel. Die behoorden ooit toe aan de clan van de overleden Libische dictator Muammar Kadhafi. Samen waren ze goed voor zo’n 15 miljard euro, maar de Verenigde Naties hadden de rekeningen geblokkeerd. Claise liet de rekeningen in beslag nemen toen bleek dat toch meer dan 2 miljard euro aan interesten van de rekeningen was verdwenen in 2012.

Ondanks een klacht van de LIA oordeelde de KI vorige week dat het onderzoek van procureur Claise correct was verlopen. Ook bevestigde de KI opnieuw het internationaal aanhoudingsbevel tegen het hoofd van de LIA, Ali Mahmoud Hassan. Dat was in 2022 uitgevaardigd.