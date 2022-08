Advocate Delphine Paci neemt verdediging Salah Abdeslam op zich

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem, dat in oktober van start gaat, zal Salah Abdeslam verdedigd worden door de Brusselse advocate Delphine Paci. Dat meldt L’Avenir en het nieuws wordt bevestigd door de strafpleitster zelf.

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 13 november 2015, dat de voorbije maanden in Parijs plaatsvond, werd Abdeslam nog verdedigd door de Parijse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes, maar die nemen zijn verdediging niet langer waar.

Olivia Ronen had nog een eerste voorbereidende vergadering bijgewoond voor het proces over de aanslagen in Brussel, maar besloot nadien om Abdeslam niet langer te verdedigen. ‘Het lijkt me niet verenigbaar om een nieuwe juridische strijd aan te gaan in het dossier over de aanslagen in Brussel, nu meneer Abdeslam, door niet in beroep te gaan tegen het arrest van het Parijse assisenhof, besloten heeft zich niet langer te verdedigen in de Parijse procedure’, klinkt het in L’Avenir. ‘Ik zal hem wel bijstaan voor andere procedures die tegen hem zouden ingesteld worden.’

Salah Abdeslam werd door het assisenhof in Parijs veroordeel tot een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid vrij te komen, voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015. Op 13 juli werd hij overgebracht naar de gevangenis van Ittre en vanaf 13 oktober zal hij voor het assisenhof in Brussel terechtstaan voor de aanslagen van 22 maart 2016.

Meester Delphine Paci zal hem op dat proces verdedigen, samen met een tweede confrater van wie ze de naam nog niet wil vrijgeven. De advocate had op het assisenproces in Parijs al een andere verdachte verdedigd, Hamza Attou. Die werd in Parijs veroordeeld tot vier jaar cel.

De voorbije jaren heeft Delphine Paci al verschillende terreurverdachten verdedigd voor de Brusselse correctionele rechtbank.