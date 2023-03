280 kilo cocaïne in beslag genomen in Antwerpse haven, negen mensen opgepakt

In het Antwerpse havengebied is vrijdag een lading van 280 kilogram cocaïne gevonden in een container op kaai 1742 op de Europaterminal (MPET).

Dat meldt de FOD Financiën. Ter plaatse werden ook zes uithalers betrapt op MPET, en nog eens drie wat verderop op het terrein van Medrepair. Die negen mensen, acht Nederlanders en een Belg, werden opgepakt.

De drugs waren verborgen in een container die vrijdag werd gelost van het containerschip MSC Oriane, dat onder Panamese vlag vaart.

Het schip vertrok op 16 maart uit Abidjan, in Ivoorkust, en kwam na een tussenstap in Dakar (Senegal) in de nacht van donderdag op vrijdag aan in Antwerpen. Het onderzoek naar de herkomst en bestemmeling is volop aan de gang.