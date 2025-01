24 urenstaking in gevangenissen: ‘minimale dienstverlening niet gegarandeerd’

De impact van de 24 urenstaking in gevangenissen over het hele land is maandag groot. Het Gevangeniswezen noemt de toestand dramatisch: de minimale dienstverlening wordt niet gerespecteerd. De cipiers staken na een reeks gewelddadige incidenten.

Sinds zondagavond 22.00 uur is er een 24 urenstaking in gevangenissen in heel het land. De aanleiding zijn drie recente gevallen van agressie. In Heers werd de auto van een cipier, werkzaam in de gevangenis van Leuven, in brand gestoken. Een cipier van de gevangenis van Haren kreeg een molotovcocktail naar zijn auto gegooid. Ook de woning van een cipier van de gevangenis van Haren werd geviseerd.

Bij een staking worden politieagenten opgeroepen ter versterking. Bij een eerdere staking begin december in de gevangenissen waren dat er nog 57. Het Gevangeniswezen geeft vandaag geen cijfers. “We houden het erop dat de situatie in sommige gevangenissen dramatisch is en de minimale dienstverlening niet wordt gerespecteerd”, zegt een woordvoerder van het Gevangeniswezen.

Directeur-generaal Mathilde Steenberghe ging maandag op bezoek in de gevangenis van Haren. Ze zegt veel begrip te hebben voor de reden van de staking, maar dat de dienstverlening niet wordt gerespecteerd, begrijpt ze niet. ‘De rechten van gedetineerden kunnen niet worden gewaarborgd, net zoals de veiligheid van wie wel werkt. Het is vreemd dat er wordt gestaakt tegen agressie op een manier die het risico op agressie doet toenemen’, klinkt het.

Volgens de socialistische vakbond ACOD raken 12 van de 18 Vlaamse gevangenissen in de problemen door de onderbezetting. ‘Dat weten we al sinds vrijdag’, zegt Robby De Kaey van ACOD Gevangenissen. ‘Het directoraat-generaal ging niet in op onze vraag te bekijken hoe dit aan te pakken. Bovendien is de situatie altijd dramatisch. Ook op een normale werkdag is onze veiligheid niet gegarandeerd. Cipiers hebben het gevoel loslopend wild te zijn. De situatie qua drugs en smartphones is problematisch in sommige gevangenissen.’