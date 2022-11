18-jarige man doodgestoken in Namen, dader wordt nog gezocht

In het centrum van Namen is een 18-jarige man doodgeschoten. Dat melden de politie en het parket donderdagavond. De verdachte is nog op de vlucht en wordt gezocht.

Donderdag rond 18.30 uur brak er een vechtpartij uit tussen twee 18-jarigen in de rue de l’Inquiétude in Namen, vlakbij de Wérenne-galerie. Een van de twee werd doodgestoken in de borst. “Het slachtoffer is geboren in oktober 2004 en de verdachte in mei 2004”, verklaarde de procureur van Namen, Vincent Macq, donderdagavond laat op een persconferentie. De twee hadden elkaar opgezocht en zouden liefdesrivalen zijn geweest.

“De verdachte is nog steeds op de vlucht en wordt actief gezocht”, aldus Macq nog. Burgemeester Maxime Prévot was ook aanwezig op de persconferentie, waar hij zei de tragische gebeurtenis te betreuren. Het incident deed zich voor in het centrum van de stad. Prévot wees erop dat hij inspanningen doet voor de veiligheid in de stad te garanderen. “We weten dat er problemen en drugshandel zijn”, erkende hij. “Donderdagmiddag werd opnieuw een inval gedaan, waarbij veertig politieagenten betrokken waren. We zetten menselijke en technologische middelen in om het gevoel van onveiligheid te verminderen.” (