Michaël Van Droogenbroeck presenteert Op slot, een driedelige reeks op Canvas. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 21 minuten en 28 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Door mijn job als journalist heb ik geleerd om met een professionele bril naar nieuws te kijken, waardoor iets meer afstand ontstaat. Anders houd je het niet vol. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Hoe ouder ik word, hoe sterker de overtuiging dat we zelf de wereld rondom ons beter moeten maken. Wat is uw grootste prestatie? Tijdens de eerste coronagolf vroeg de plaatselijke begrafenisondernemer me om af en toe uitvaartplechtigheden aan elkaar te praten. Dat is misschien geen grote prestatie, maar ik haal er enorm veel voldoening uit. Wat is uw grootste mislukking? Na mijn afstuderen heb ik vijf jaar aan een doctoraat gewerkt, over de representatie door politici. Maar ik heb dat nooit afgemaakt, omdat ik er toen niet de maturiteit voor had. Dat blijft toch knagen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee. Maar het lijkt me wel fijn om ooit, in de verre toekomst, mijn tijd te verdelen tussen België, de bergen boven het meer van Genève en de Portugese Zilverkust. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Mijn grootouders woonden bij ons thuis en ik vond het heerlijk om in de armen van mijn grootvader in de zetel te zitten en samen te luisteren naar het nieuws op de radio. Dat beeld koester ik. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Te weinig. Wel doe ik steeds meer te voet, in plaats van met de auto. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik heb een tijdje De Ochtend gepresenteerd op Radio 1. Als ik een interview deed met een politicus van een van de uitersten van het spectrum - links of rechts - wist ik dat er veel reacties zouden komen. En die waren niet altijd even lovend.Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, ik heb er geen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik ben niet altijd en overal trouw gebleven aan mijn dromen. Maar het heeft weinig zin om daar lang bij stil te staan. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee. Het lijkt me verkeerd om de tijd van vandaag te bekijken door de bril van het verleden. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Mijn eerste confrontatie met 'grote kunst' was tijdens de klassieke Italiëreis in het zesde middelbaar. In Firenze was ik erg onder de indruk van La Primavera van Sandro Botticelli. Waarover zou u meer willen weten? Over techniek, zowel praktisch als fundamenteel. Maar als ik daarover lees, haak ik snel af, omdat het mijn petje te boven gaat. Best frustrerend. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik doneer vooral als ik getriggerd word, door het nieuws of grote campagnes, bijvoorbeeld. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Eraan durven toe te geven, ondanks alle praktische bezwaren. Vindt u seks overschat? Nee. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Eergisteren. En ik bel hen elke dag, al twintig jaar lang. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Heel veel wandelen. Twee jaar geleden heb ik mezelf voorgenomen om gemiddeld 13.000 stappen per dag te zetten. Toen is een wereld voor me opengegaan: het is makkelijk, leuk én het heeft een groot effect op mijn fysieke en mentale gezondheid. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk van niet.Wat hebt u geleerd in het leven? Van nature ben ik een melancholicus. Maar ik ben aan het leren dat het soms ook goed is om naar de toekomst te kijken. The best is yet to come, denk ik dan.