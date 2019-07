Een ruim, vrijstaand huis met veel groen erbij: het blijft dé droom van nogal wat Vlamingen.

De Vlaamse Bouwmeester is geen fan van die vrijstaande huizen: ze verslinden plaats, en vaak is de bereikbaarheid niet optimaal. Maar de Vlaming zoekt zijn huis niet aan de hand van de criteria achter de Mobiscore, en dat lijkt ook niet te veranderen. Sinds 2011 werden er in ons land 43.182 vrijstaande woningen gebouwd, ongeveer een derde van alle nieuwbouw.

...