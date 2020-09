Het Verenigd Koninkrijk moet dringend actie ondernemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, nadat het aantal besmettingen in het land de afgelopen maand sterk gestegen is.

Dat heeft premier Boris Johnson dinsdag gezegd in het parlement. Hij kondigde strengere maatregelen aan voor Engeland, die tot zes maanden zouden kunnen blijven gelden.

"We hebben een gevaarlijk keerpunt bereikt", zei Johnson, die benadrukte dat de strengere regels bedoeld zijn om levens te redden, de gezondheidsdiensten te beschermen en de economische schade te beperken. In Engeland moeten de pubs en restaurants vanaf donderdag ten laatste om 22 uur de deuren sluiten, en ze mogen enkel aan tafel mensen bedienen. Ook wordt de mondmaskerplicht uitgebreid, met nu ook een verplichting voor onder meer winkelpersoneel. Op huwelijken zijn nog slechts 15 mensen toegelaten. Mensen worden ook aangeraden om opnieuw van thuis te werken.Wie de regels rond bijeenkomsten of het dragen van een mondmasker niet respecteert, riskeert van bij de eerste inbreuk een boete van 200 pond (218 euro), aldus BBC.

Volgens Johnson blijven de regels mogelijk tot zes maanden van kracht en kan het leger indien nodig ingezet worden om te controleren of de regels worden nageleefd. De premier meldde dinsdag ook nog dat de terugkeer van supporters op sportevenementen, die gepland was voor begin oktober, niet zal kunnen doorgaan. "Dit is absoluut geen terugkeer naar de volledige lockdown van maart", zei Johnson, aangezien de bedrijven en de scholen open blijven. "We nemen doorslaggevende en geschikte stappen om de balans te behouden tussen het redden van levens en het beschermen van jobs en bestaansmiddelen."

De premier liet nog weten dat hij getelefoneerd heeft met de leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland, die "gelijkaardige stappen" zullen nemen. In sommige regio's in het noordoosten van Engeland, Noord-Ierland en Wales gelden vandaag al strengere maatregelen dan in de rest van het land.

Ook meldde Johnson dat er mogelijk strengere regels komen indien de nieuwe maatregelen er niet voor zorgen dat de R-waarde zakt onder 1. De voorbije dagen kwamen er in Groot-Brittannië dagelijks tussen 3.500 en 4.000 nieuwe besmettingen bij. Gezondheidsexperts waarschuwden eerder op maandag dat het land zonder strengere maatregelen tegen midden oktober afstevent op 50.000 nieuwe gevallen per dag.

