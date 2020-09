De coronacijfers in onze buurlanden gaan de foute kant uit. Experts en politici waarschuwen voor een nieuwe heropflakkering van het virus.

Woensdag bekijkt de Nationale Veiligheidsraad op welke manier we de stijging van het aantal bevestigde besmettingen beheersbaar kunnen houden. Maar ook in de ons omringende landen wint het coronavirus aan kracht. In al onze buurlanden - in het ene al wat meer dan het andere - gaan de coronacijfers de slechte kant op. Experten waarschuwen voor een tweede golf van het virus, ook al blijven het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens in de meeste gebieden erg laag. Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) benadrukte vorige week zijn ongerustheid over het stijgende aantal besmettingen in de Europese Unie. Hoewel de situatie in Duitsland in vergelijking met sommige buurlanden erg goed blijft, neemt het aantal bevestigde besmettingen in heel wat gebieden toe. Afgelopen zaterdag werd het hoogste cijfer (2.997) besmettingen sinds april gemeten, al moet daarbij gezegd dat Duitsland intussen meer dan een miljoen testen per week afneemt. Volgens de meest recente cijfers van het Robert Koch Instituut zijn er momenteel iets meer dan 20.000 bevestigde besmettingen. De R-waarde, het getal dat aangeeft hoeveel andere personen iemand gemiddeld besmet, bedroeg de afgelopen week gemiddeld 1,17. De besmettingshaarden concentreren zich vooral in Noordrijn-Westfalen, Berlijn en Beieren. In de laatste deelstaat lag het aantal bevestigde gevallen de afgelopen week boven de 20 per 100.000 inwoners. Om de verspreiding een halt toe te roepen heeft de burgemeester van hotspot München maandagvoormiddag een mondmaskerverplichting op openbare plaatsen en een bubbel van maximaal vijf personen bevolen. Ook in de hoofdstad Berlijn - vooral de wijken Friedrichshain en Kreuzberg - neemt het aantal bevestigde besmettingen aanzienlijk toe. Volgens dokters en commentatoren valt die stijging vooral toe te schrijven aan de raves die er spontaan worden georganiseerd en als paddenstoelen uit de grond schieten. Ook in steden zoals Mannheim, Tübingen en Heidelberg gaat het niet de goede kant op. Duitsland overweegt om een quarantaineperiode van vijf dagen in te voeren voor alle inwoners van België, Nederland en Luxemburg die naar Duitsland willen gaan. In Frankrijk evolueert de situatie niet erg goed. Zondag werden er op een dag tijd 10.569 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meer dan een verdrievoudiging van het dagrecord dat enkele dagen voordien werd gevestigd. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt al enkele dagen hoger dan de piekperiode in maart en april, al worden er in Frankrijk vandaag de dag veel meer testen afgenomen dan enkele maanden geleden. Ook het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis en op intensieve zorg ligt, neemt toe. In meer dan de helft van het aantal departementen in Frankrijk zijn er meer dan vijftig bevestigde coronagevallen per 100.000 inwoners. De positiviteitsratio, het aandeel van besmette mensen op het totaal aantal geteste mensen, ligt bij onze zuiderburen al twee weken boven de vijf procent. In tegenstelling tot tijdens het voorjaar wordt momenteel vooral Zuid-Frankrijk getroffen. In sommige gebieden ontstaat er hoe langer hoe meer druk op de capaciteit van de ziekenhuizen om mensen op intensieve zorg op te vangen. Enkele departementen hebben daarom bijkomende maatregelen genomen om de pandemie opnieuw onder controle te krijgen: de horeca moet vroegtijdig sluiten, samenscholingen van meer dan tien zijn verboden en alcoholgebruik op openbare plaatsen is niet langer toegestaan. Ook zorgt het coronavirus voor spanningen tussen de verschillende politieke niveaus in het land. In het gecentraliseerde Frankrijk zat het er de afgelopen weken bovenarms op tussen Parijs en Marseille - waar het besmettingsaantal vier keer hoger ligt dan in de hoofdstad. De groene burgemeester Michèle Rubirola van Marseille trok van leer tegen de maatregelen die de regering-Castex had aangekondigd en kreeg daarbij de steun van enkele collega's uit andere centrumsteden. Hoewel het aantal besmettingen in Marseille daarop aanzienlijk begon toe te nemen en ze alsnog bijkomende maatregelen in het leven moest roepen, haalde Rubirola uiteindelijk toch haar slag thuis. In Nederland lijkt het coronavirus opnieuw aan kracht te winnen. Het aantal nieuwe gevallen liep vorige week gestaag op tot 1.977 nieuwe besmettingsgevallen in 24 uur tijd. Vorige week is het aantal covid-19-patiënten in het ziekenhuis met tien procent toegenomen. 67 mensen liggen op de intensieve zorg op een totaalcapaciteit van 1.000 voor coronapatiënten beschikbare bedden. Om erger te voorkomen heeft de Nederlandse regering intussen besloten dat horeca in de Randstad - zes regio's in het westen van Nederland waar er veel besmettingshaarden zitten - voortaan om 1 uur de deuren moeten sluiten. Volgens een peiling die het Nederlandse nieuwsprogramma Hart van Nederland vorige week ondernam, vindt de helft van de bevolking dat de regering strengere maatregelen moet nemen in strijd tegen het virus. Hoewel het aantal testen er de afgelopen maanden aanzienlijk is gestegen, hinkt Nederland nog steeds achterop. Hoewel het land bijna zes miljoen inwoners meer telt dan België, werden er vorige week minder mensen getest. Reden daarvoor is dat - in tegenstelling tot de Belgische - de Nederlandse regering aanvankelijk enkel met kleine microbiologische laboratoria wilde werken. Aan de andere kant van het Kanaal baart de verspreiding van het coronavirus de Britse regering zorgen. Vrijdag waarschuwde Brits premier Boris Johnson er reeds voor dat hij vreest dat de heropflakkering van de verspreiding in onder meer Spanje en Frankrijk vroeg of laat het Verenigd Koninkrijk zou bereiken. Zondag werden er 3.899 besmettingen vastgesteld. Dagelijks testen de Britten gemiddeld ongeveer 220.000 personen. De R-waarde zou er momenteel tussen de 1,1 en 1,3 liggen, menen wetenschappers. Om de Britten de ernst van de situatie duidelijk te maken hield Sir Patrick Vallence, de belangrijkste medische adviseur van de Britse regering, maandag een toespraak. Vallence waarschuwde ervoor dat de verspreiding van het coronavirus momenteel ongeveer elke week aan het verdubbelen is. 'Als de huidige besmettingsgraad niet wordt tegengehouden, dan zitten we midden oktober met 50.000 besmettingen per dag en in november met tweehonderd overlijdens per dag', aldus Vallence. De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock waarschuwde er maandag voor dat iedereen de coronaregels moet blijven volgen om te voorkomen dat de maatregelen nog verder worden verstrengd. Zo wierp hij de piste op dat de cafés in het weekend wel eens zouden kunnen sluiten als de verspreiding van het virus niet wordt afgezwakt. Ook zwaaien de handhavers met flinke boetes: wie in Engeland bijvoorbeeld niet in quarantaine gaat na een positieve test riskeert een boete die kan oplopen tot 11.000 euro. De regering-Johnson worstelt intussen nog steeds met de aanpak van de crisis. De gsm-applicatie die door de premier werd beloofd, staat intussen nog altijd niet helemaal in de steigers. Bovendien duurt het in sommige gevallen nog steeds langer dan drie dagen alvorens geteste personen de uitslag van hun test te horen krijgen. Dat laatste is op zich niet zo opmerkelijk, ware het niet dat Johnson een poos geleden heeft beloofd dat iedereen binnen de 24 uur zijn of haar resultaat zou krijgen. Ook in Luxemburg zorgt de groeiende verspreiding van het coronavirus voor onrust. Vorige week donderdag werden er iets minder dan 4.200 tests afgelegd, waarvan er uiteindelijk 177 een positieve uitslag opleverden. Zondag werd die trend bevestigd wanneer bleek dat er 103 bevestigde besmettingen op 3.654 tests werden ontdekt. Omgezet betekent die steekproef dat er meer dan 28 positieve gevallen zijn per 100.000 inwoners en Luxemburg opnieuw een oranje gebied wordt. In het Grootherdogdom wordt in verhouding tot het bevolkingsaantal veel getest. Maar nu het aantal besmettingen opnieuw begint toe te nemen, merken de autoriteiten dat ze contactonderzoekers tekort komen om iedereen te kunnen opsporen. Het ministerie van Volksgezondheid is daarom op zoek naar 100 bijkomende krachten die de pandemie mee onder controle moeten houden. Er wordt onder meer nagedacht om het leger in te zetten om de job te klaren. Premier Xavier Bettel kondigde zondag alleszins aan dat een nieuwe lockdown niet aan de orde is. 'Dat is werkelijk het laatste waar ik toe wil overgaan', aldus Bettel. Bovendien is hij naar eigen zeggen niet meteen van plan om nieuwe maatregelen te introduceren. Wel waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn ervoor dat een blijvende toename er opnieuw tot kan leiden dat diegenen die naar Duitsland willen reizen eerst een bewijs van een negatieve test moeten kunnen voorleggen.