John Crombez (Vooruit) is kandidaat-burgemeester in Oostende

John Crombez is lijsttrekker voor Vooruit in Oostende bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dat is zondag bekendgemaakt tijdens een ledenvergadering. Daarmee is Crombez kandidaat-burgemeester in Oostende.

John Crombez kwam de afgelopen periode een pak minder in de media, wat twijfel deed ontstaan of hij nog wel zou meedoen aan de verkiezingen van 2024. ‘Dat is voor een deel ook de reden dat we nu hebben bekendgemaakt dat ik lijsttrekker word. Ik kwam minder in de media en mensen begonnen zich af te vragen of ik nog wel zou meedraaien’, zegt Crombez.

Al is dat niet de enige reden voor de aankondiging. ‘Ik wil echt de tijd nemen om met de Oostendenaar in gesprek te gaan en om te zorgen voor een dynamisch toekomstplan voor de stad. Vlak voor de verkiezingen is het tijd voor campagne, debatten, enzovoort. Nu heb ik de tijd om in dialoog te gaan en een plan op te stellen.’

Dat plan is ook waar Crombez op wil inzetten tijdens de verkiezingsstrijd. “De verkiezingen in Oostende zullen moeten gaan om het inhoudelijke project. Andere kandidaten interesseren mij minder. Het wordt vandaag al genoeg persoonlijk gespeeld.”