In gesprek met De Zondag heeft SP.A-voorzitter John Crombez kritiek op zijn voorgangers Frank Vandenbroucke en Patrick Janssens, die met hun Derde Weg 'te veel sociaaldemocraten waren. De SP.A moet ongegeneerd socialistisch durven te zijn.'

De Zondag publiceert in aanloop naar de verkiezingen interviews met de partijvoorzitters. Na PVDA en Vlaams Belang komt deze week SP.A aan de beurt.

John Crombez: 'In ons land leven 250.000 werkende armen. In ons land staan 15.000 gehandicapten op een wachtlijst. In ons land hebben duizenden senioren moeite om hun rusthuis te betalen. Shame on you. Dáárom is het socialisme nodig.'

Dat de socialisten op nogal veel plaatsen met zichzelf worstelen heeft volgens Crombez met de Derde Weg te maken. Socialisten begonnen te dwepen met het liberalisme en doopten zichzelf om tot sociaaldemocratische partijen. 'Die keuze was fout van in het begin. Het opengooien van de Europese arbeidsmarkt bijvoorbeeld heeft vele kleine truckchauffeurs en bouwfirma's doodgemaakt. We hebben daar ons eigen model verraden. Wij kozen mee voor liberalisering en het afbouwen van overheidsregels. Dát was de Derde Weg.'

Crombez noemt zijn voorgangers Frank Vandenbroucke en Patrick Janssens, die de Derde Weg omarmden, 'te veel sociaaldemocraten. De SP.A moet ongegeneerd socialistisch durven te zijn. Dat wil ik. De overheid mag géén vies woord zijn. Onze tegenstander is het harde kapitalisme.'

Wat is de kern van zijn socialisme? wil De Zondag weten.

'Ik strijd voor een eerlijke verdeling van de middelen, zodat élke mens meekan en gelijke rechten geniet. Daarom vind ik het cruciaal dat basisdiensten betaalbaar en liefst gratis aangeboden worden. Dat gaat over onderwijs, kinderopvang, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Dat zijn geen diensten waarop winst gemaakt mag worden. De sociaaldemocraten hebben dat wél toegelaten, met alle gevolgen vandien.'

Draagkracht

Migratie is een moeilijk thema voor socialisten, oppert De Zondag.

Crombez: 'Wás. We hebben dat lang verzwegen. Die tijd is voorbij.'

'Wie op de vlucht is voor oorlog of klimaat en ook erkend wordt in dit land, die geniet mijn solidariteit. Dat betekent dat niet iedereen hier kan blijven. Socialisten moeten ook dát durven te zeggen.'

Is de instroom te hoog?

'Zeker niet, maar een politicus moet rekening houden met de draagkracht onder de bevolking. Als de bevolking vindt dat er te veel migratie is, moeten we daar rekening mee houden.'

De Zondag vraagt Crombez naar het verschil met Groen.

'Inhoudelijk zie ik vooral raakvlakken, maar we kijken op een andere manier naar de samenleving. Wat is het verschil? Twee zaken misschien. Eén: het geloof in het middenveld, in vakbonden. Groen lijkt dat niet te hebben. Ik vind dat spijtig. Twee: de aanpak van grote hervormingen. Groen vergeet sociale correcties door te voeren, of doet dat te laat.'