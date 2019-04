SP.A-voorzitter John Crombez heeft in Gent de aftrap gegeven van de verkiezingscampagne met een sterke klemtoon op 'zekerheid'. 'Zekerheid op een job die loont, betaalbare facturen en een pensioen'. De partij streeft ook naar een 'rode taxshift' van 12 miljard euro.

De socialisten willen, ondanks tegenvallende peilingen, fors winnen. 'Zodat de anderen op 26 mei zeggen: miljaar, daar zijn die sossen weer.'

De partij kiest voor thema's koopkracht, pensioenen en zorg. Crombez verwijst naar een rondvraag bij duizend Vlamingen. 'Leerkrachten en verplegers, fabrieksarbeiders en bedienden. Mensen die onze economie echt doen draaien. Wat me opvalt is dat ze eigenlijk weinig vragen. Behalve een beetje zekerheid.'

De campagne zal volgens de SP.A-voorzitter de komende vijf weken draaien rond sociaaleconomische thema's. 'Waarom je best doen als een job niet loont? Waarom belastingen betalen als de zorgsector en het onderwijs kreunen onder een gebrek aan middelen en personeel? Mensen vinden dat niet normaal. Wij vinden dat ook niet normaal.'

De socialisten maken zich sterk dat de plannen 'haalbaar en betaalbaar' zijn. De partij legt daarvoor een rode taxshift op tafel die belastingen op arbeid sterk verlaagt en meer inkomsten haalt uit onder meer vermogen, huurinkomsten en het privégebruik van bedrijfswagens. Een fiscale verschuiving van zowat 12 miljard euro. 'Laat anderen niet zeggen dat de oplossingen van de socialisten onhaalbaar of onbetaalbaar zijn,' besluit Crombez.

Taxshift

Het fiscale plan gaat uit van een verhoging van de belastingvrije som tot 1200 euro per maand. Dat komt neer op een belastingverlaging van 1500 euro per jaar.

'Het verschil met rechtse partijen is dat zij de hoogste belastingschijven willen afschaffen. Daar heeft een zeer kleine groep voordeel aan. Bij ons krijgt elke werkende meer', zegt Joris Vandenbroucke. Die belastingverlaging zal de schatkist 12 miljard euro kosten. SP.A wil 75 procent van dat bedrag compenseren door een verschuiving naar inkomen uit vermogen. De rest volgt uit het schrappen van het fiscaal voordeel uit salariswagens en aandelenopties. Ook de inkomsten uit huuropbrengsten zullen belast worden. 'Mensen die werken voor hun centen worden belast. Maar wie rijk genoeg is om zijn centen voor hem te laten werken, niet. Rechts houdt op die manier een enorme onrechtvaardigheid in stand,' vindt Vandenbroucke. 'Laat anderen niet zeggen dat de oplossingen van de socialisten onhaalbaar of onbetaalbaar zijn,' besluit Crombez.