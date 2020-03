SP.A-boegbeeld Johan Vande Lanotte verwacht de 'vivaldisering' van de regering-Wilmès II. 'Maar Patrick Dewael (Open VLD) zal blijven proberen SP.A daar buiten te houden.'

1. Uit de gefnuikte poging om een noodregering op de been te brengen, bleek dat de band tussen uw partij en de N-VA zeer hecht is. Klopt dat? Zoals ik het aanvoel spreken SP.A en N-VA op een correcte manier met elkaar. Dat wordt ondertussen als een 'goede relatie' beschouwd omdat veel partijen niet on speaking terms zijn. Het is wel zo dat voorzitter Conner Rousseau heel erg pro de paars-groene poging van toenmalig informateur Paul Magnette (PS) was en daar ook sterk aan gewerkt heeft. Conner heeft voor de paars-gele constructie geijverd omdat - en dat benadruk ik - hij terecht vond dat een ruim gesteunde regering nu echt nodig is. 2. De Vlaamse partijen wijzen de PS en de MR aan als dwarsliggers voor de noodregering. U ook?Absoluut. Zolang de coronacrisis duurt, zal de regering kunnen werken. Als er ondertussen geen nieuwe initiatieven komen om een reële regering te smeden, dan zal ze niet als een volwaardige regering kunnen aanblijven. De MR zal er wel alles aan doen om dat toch zo te houden, al was het maar om haar zes ministers te behouden. 3. Is iets geknakt tussen uw partij en PS-voorzitter Paul Magnette?Geknakt is een te zwaar woord, maar het zit niet goed. Magnette is er niet sterker uitgekomen, maar misschien wél populairder. Noteer ook dat de PS het niet slecht doet in de peilingen. 4. Politicoloog Carl Devos (UGent) verwacht een 'vivaldisering' van de regering-Wilmès, waarbij socialisten en groenen zich later zullen aansluiten. Wat denkt u?Dat lijkt me te kloppen. Maar ik ben toch wat terughoudend over de mogelijke slaagkansen. 5. Volgens Patrick Dewael (Open VLD) heeft u Rousseau ingefluisterd wat de impact was van de vertrouwensstemming, zo zei hij in De Morgen. Ik blijf erbij dat de regering die vertrouwensstemming niet nodig had. Dat werd ook door andere grondwetspecialisten gezegd. Een regering in lopende zaken met volmachten was misschien een onwenselijke toestand, maar niet ongrondwettig. Conner heeft uitleg gevraagd over de volmachten en over de grondwettelijkheid van een en ander. Niets meer. Patrick wil duidelijk het gewicht van Open VLD en MR zo sterk mogelijk houden en heeft de SP.A er liever niet bij. Ik voorspel dan ook dat hij zal blijven proberen de SP.A uit een eventuele Vivaldi te houden.