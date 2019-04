Prettig ballen zal het wel niet zijn met zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd. KV Mechelen speelt deze week de bekerfinale tegen AA Gent, maar dreigt door Operatie Propere Handen de promotie naar eerste klasse mis te lopen. Toch hoopt oud-voorzitter Johan Timmermans op 'een onvergetelijk feest'.

Met getemperde vreugde vierde KV Mechelen midden maart de promotie naar 1A, beter bekend als de Jupiler Pro League. In Operatie Propere Handen, het grote gerechtelijke onderzoek dat vorige herfst de Belgische voetbalwereld overhoopzette, wordt KV ervan verdacht eind vorig seizoen de degradatie uit eerste klasse te hebben willen ontlopen via geritsel van bevriende makelaars. Dat is niet gelukt, want Mechelen zakte naar 1B, maar de poging op zich is al strafbaar. Als het wordt bewezen, vervalt de promotie naar eerste klasse. KV Mechelen zou dan in 1B blijven, met twaalf strafpunten erbovenop. Johan Timmermans gelooft niet dat het zover komt. De Mechelse advocaat nam ontslag als voorzitter van KV nadat hij was verhoord door de gerechtelijke politie. Timmermans riskeert naar aanleiding van Propere Handen een schorsing van tien jaar.

