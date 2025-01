Joelle Milquet treft schikking en maakt einde aan hangende procedure over belangenvermenging

Voormalig cdH-voorzitter Joëlle Milquet heeft een schikking onderhandeld om een einde te maken aan de juridische procedure tegen haar. Dat meldt La Libre Belgique maandag online.

Milquet, die in het verleden niet alleen partijvoorzitster was maar ook meermaals minister en die nu voorzitter is van de raad van bestuur van de RTBF, wordt al bijna tien jaar verdacht van mogelijke belangenvermenging.

Milquet wordt ervan beschuldigd medewerkers te hebben aangenomen in haar kabinet toen ze federaal minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier was, om hen taken te laten uitvoeren gelinkt aan haar verkiezingscampagne. De ex-cdH-voorzitster heeft de aantijgingen altijd ontkend. Tien jaar na de start van de procedure, die heeft geleid tot haar ontslag als minister van Onderwijs, is de zaak nog steeds hangende.

In de lente van vorig jaar vroeg justitie de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid zodat de zaak voor de rechtbank kon gebracht worden. Maar door de verkiezingen en de hernieuwing van het parlement moest die procedure van voren af aan hernomen worden.

Volgens La Libre heeft de gewezen minister nu een schikking getroffen waarmee ze een rechtszaak kan vermijden. In ruil voor de betaling van een geldsom is de juridische vervolging daarmee stopgezet. De advocaat van Milquet wilde maandag niet reageren op het bericht in La Libre.