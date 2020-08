Maandag kwamen de voorzitters van SP.A, CDH en CD&V langs op het paleis, nadat aangekondigd werd dat koning Filip het ontslag van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette in beraad houdt, en een nieuwe reeks consultaties start. Morgen is het de beurt aan de groenen en de liberalen.

CD&V wil verder constructief meewerken aan de vorming van een federale regering. Dat zegt partijvoorzitter Joachim Coens na afloop van zijn onderhoud met koning Filip. Over welke richting de formatie nu moet uitgaan, doet Coens geen uitspraken. Wel wijst hij op de christendemocratische prioriteiten voor een volgend regeerakkoord.

"Er moet gewoon verder gewerkt worden tot er een oplossing is", schrijft Coens op twitter, gevolgd door de CD&V-krijtlijnen. "De volgende regering heeft een belangrijke taak bij het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. De overheid moet efficiënter worden georganiseerd, het begrotingspad moet geloofwaardig zijn en tenslotte moet er zorg zijn voor de allerkwetsbaarsten."

Voor CD&V moet het regeerakkoord dus een synthese zijn tussen sociale, economische, bestuurlijke en ethisch-duurzame maatregelen. "We willen daar verder constructief aan meewerken", aldus Coens.

Conner Rousseau: 'Zou jammer zijn van nul te herbeginnen'

Nadat opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette hun ontslag hebben aangeboden, is het staatshoofd aan een nieuwe ronde consultaties begonnen met de voorzitters die tot nu toe bij de regeringsonderhandelingen betrokken waren. Joachim Coens (CD&V) was maandagnamiddag als eerste aan de beurt, maar hij legde vooraf noch achteraf verklaringen af.

Rousseau benadrukte bij zijn aankomst aan het Paleis dat er de voorbije weken enorme inspanningen, opofferingen en toegevingen zijn gebeurd. 'Het zou jammer zijn nu opnieuw van nul te herbeginnen. Dat krijg je niet uitgelegd aan de mensen.' Rousseau merkte op dat het uiteindelijk is gelukt PS en N-VA samen aan tafel te krijgen. Hij riep daarom de anderen op de eigen partijbelangen te overstijgen.

Waar hij concreet op doelde - bijvoorbeeld dat De Wever en Magnette het roer in handen moeten houden - wilde de sp.a-voorzitter niet kwijt. 'Er zijn veel inspanningen gedaan. Het zou goed zijn dat we op basis daarvan kunnen voortwerken', luidde het. Na het onderhoud met Rousseau volgt maandag nog een telefonisch contact met Maxime Prévot (cdH).

Koning ziet dinsdag liberalen en groenen

Koning Filip zet zijn consultaties over de federale regeringsvorming dinsdag voort. Om 09.00 en 10.00 uur komen de liberale partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) langs. Nadien is het de beurt aan de groene voorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane (Ecolo) om 11.00 uur en Meyrem Almaci (Groen) om 12.00 uur. Een uur later sluit DéFI-voorzitter François De Smet het rijtje af.

