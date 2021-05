CD&V-voorzitter Joachim Coens droomt van een Zwitserland aan de Noordzee: een land waar het beleid vertrekt vanuit de gemeenten.

Coens verrast met een nieuwe visie op ons land, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat wil zeggen: beleid van onderuit.

Wat de gemeenten niet kunnen, wordt vervolgens door de gemeenschappen uitgevoerd. Die werken erg zelfstandig en beslissen autonoom over de belastingen. Het federale niveau buigt zich dan enkel nog over de kerntaken - en wat die zijn, wordt beslist door de gemeenschappen.

'Eerst de gemeente, dan Vlaanderen, dan België: we draaien het systeem helemaal om', aldus Coens. 'We breken België niet af, maar we bouwen het van onderuit weer op.'

Andere voorstellen van CD&V die ook door Zwitserland geïnspireerd kunnen zijn: een roterend premierschap en referenda om de burger meer te betrekken.

