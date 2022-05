Jo Brouns: ‘Remontada inzetten in de tweede helft’

De nieuwe CD&V-minister in de Vlaamse regering, Jo Brouns, is ervan overtuigd dat zijn partij het tij kan keren in de tweede helft van de legislatuur.

‘We hebben in de eerste helft veel tegendoelpunten geslikt, maar de remontada (comeback) wordt ingezet in de tweede helft. CD&V is meer waard dan wat ze nu is in de peilingen’, zo zei Brouns dinsdag op een persconferentie.

CD&V voerde maandag een reshuffle uit van de Vlaamse regering. Na het ontslag van Wouter Beke vorige week neemt viceminister-president Hilde Crevits de meeste bevoegdheden van Beke over. Alleen Armoedebestrijding schuift naar minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle.

De bevoegdheden van Crevits (Landbouw, Werk, Economie en Innovatie) gaan naar de Limburgse nieuwkomer Jo Brouns. Brouns, die maandag om 20.10 uur het ‘verlossende telefoontje’ van voorzitter Coens kreeg, is ‘overdonderd en dankbaar’. Brouns is er ook van overtuigd dat zijn partij zich kan herpakken na de dramatische peiling waarin de CD&V afklopte op 8,7 procent. ‘CD&V is meer waard dan dat’, aldus Brouns.

Stikstof

De nieuwe minister krijgt met de bevoegdheid Landbouw meteen het netelige stikstofdossier op zijn bord. CD&V staat in dat dossier onder grote druk van de landbouwsector en organisaties zoals de Boerenbond. Jo Brouns erkent dat het stikstofdossier ‘een moeilijke evenwichtsoefening’ wordt. De Limburger steekt ook niet onder stoelen of banken dat het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering vlak voor de krokusvakantie heeft gesloten voor veel boeren ‘een mokerslag’ was en dat zijn partij het vanuit de landbouwsector hard te verduren heeft gekregen.

Brouns vindt dan ook dat het akkoord en de bijhorende conceptnota ‘streng’ moet bekeken worden. Hij verwijst naar het lopende openbaar onderzoek waarin bedrijven bezwaren of opmerkingen kunnen indienen. ‘Als daarin blijkt dat er rationele en onderbouwde argumenten zijn dat bedrijven verkeerd zijn beoordeeld, dan moeten we dat naast het akkoord durven leggen en kijken of er moet bijgestuurd worden’, aldus Brouns. ‘Maar wij ontkennen niet dat er een stikstofprobleem is. Dat is er en dat moet opgelost worden, klonk het nog. Brouns staat er in het complexe stikstofdossier ook niet helemaal alleen voor. Zo wil viceminister-president Crevits mee ‘de vinger aan de pols houden’.

Minister Crevits herhaalde dat het ‘niet in haar DNA zit om halfweg de legislatuur van bevoegdheid te veranderen’. Toch heeft de CD&V-politica al eens een min of meer vergelijkbare sprong moeten maken toen ze in 2007 als parlementslid Vlaams minister werd toen Yves Leterme en Inge Vervotte ontslag namen uit de Vlaamse regering. Crevits beseft dat de uitdagingen op Welzijn groot zijn. ‘Veel mensen zijn ook vermoeid uit de coronacrisis gekomen’, zegt ze. Een andere grote uitdaging of ‘werf’ is het nijpende personeelstekort in de sector. ‘Nergens is het personeelstekort groter dan in de zorg’, aldus Crevits.

Wim Rutten neemt burgemeesterssjerp over van Jo Brouns in Kinrooi

Huidig schepen Wim Rutten (CD&V) wordt ondertussen waarnemend burgemeester in de Limburgse gemeente Kinrooi, waar Brouns burgemeester is. Rutten is momenteel schepen van onder meer Financiën, Landbouw en Openbare Werken in Kinrooi. Zijn bevoegdheden als schepen worden mogelijk overgenomen door andere huidige schepenen, maar er zal ook zeker een nieuwe schepen worden aangeduid, bevestigt Rutten. CD&V heeft met 61,1 procent van de stemmen een absolute meerderheid in Kinrooi. De partij kon zo na de lokale verkiezingen van 2018 zonder toenmalig coalitiepartner sp.a verdergaan. Burgemeester Jo Brouns stak er toen met 3.259 voorkeurstemmen ook individueel met kop en schouders bovenuit.