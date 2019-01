Jean-Marie Dedecker: 'Mijn standpunt over Palestina verandert niet omdat meneer Freilich op de N-VA-lijst staat'

Door zowel Jean-Marie Dedecker als Michael Freilich op de lijst te zetten, krijgt N-VA te maken met een moeilijke evenwichtsoefening. In het Israëlisch-Palestijns conflict staan beide nieuwkomers namelijk lijnrecht tegenover elkaar. 'Of hij over het onderwerp zal zwijgen? Met Dedecker weet je natuurlijk nooit', zegt Freilich.