Het Antwerpse arbeidsauditoraat heeft beslist om kunstenaar en theatermaker Jan Fabre te dagvaarden voor de correctionele rechtbank in de zaak rond zijn dansgezelschap Troubleyn.

Fabre wordt geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk ten aanzien van twaalf werknemers ten laste gelegd, maar ook aanranding van de eerbaarheid van een persoon.

De zaak wordt ingeleid op 21 september, maar wanneer ze effectief zal worden behandeld is nog niet bekend. Het arbeidsauditoraat wil voorlopig geen verdere commentaar kwijt over de zaak.

Open brief

In 2018 kloegen twintig (ex-)medewerkers en stagiairs van Jan Fabre in een open brief op de website van kunstenmagazine Rekto:Verso grensoverschrijdend gedrag van de kunstenaar aan, in het kader van de toenmalige wereldwijde #metoo-onthullingen.

In de brief beschuldigden de ondertekenaars Fabre van pesterijen, intimidatie, machtsmisbruik, psychologische spelletjes en seksueel overschrijdend gedrag, wat ertoe zou hebben geleid dat verschillende leden het gezelschap verlieten en psychologische hulp moesten zoeken.

Het arbeidsauditoraat startte in september 2018 een onderzoek, aangezien het om een situatie op - of gelinkt aan - de werkvloer ging.

Fabre reageerde aangeslagen op de aantijgingen en zei in een mededeling dat het nooit zijn bedoeling was geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen.

