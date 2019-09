Manager van Jan Fabre, een jaar na de #MeToo-rel: 'Er is van Jan een monster gemaakt'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

'Opeens was iedereen rechter', zegt Mark Geurden, manager van Jan Fabres theatergezelschap Troubleyn en rechterhand van de in opspraak gekomen theaterregisseur. In een eenmalig interview met Knack, een jaar na de open brief waarin Fabre van #MeToo-praktijken werd beschuldigd, spreekt Geurden namens Troubleyn voor het eerst en naar eigen zeggen ook voor het laatst over de zaak.

Jan Fabre © ID / Photo Agency

Het is deze week precies een jaar geleden dat twintig oud-performers - sommigen met hun eigen naam, anderen anoniem - theaterregisseur en beeldend kunstenaar Jan Fabre in een open brief van vernederingen, seksuele intimidaties en pesterijen beschuldigden. De brief veroorzaakte grote ophef en kreeg ook internationaal weerklank. Kranten als Le Monde en The New York Times berichtten uitvoerig over de pijnlijk van zijn voetstuk gevallen Belgische kunstenaar, beroemd en berucht vanwege zijn vaak controversiële marathonvoorstellingen met naakte dansers.

...

