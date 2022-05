Jambon: ‘Publieksprijs Ultimas moet publieksprijs blijven’

‘Een publieksprijs moet de waarde van een publieksprijs blijven behouden. Het publiek beslist één prijs toe te kennen via burgerparticipatie, dat moet toch kunnen.’ Dat zei Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) donderdag over de omstreden publieksprijs van de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen.

Jambon kreeg in het parlement vragen van Katia Segers (Vooruit), Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Orry Van de Wauwer (CD&V) over de prijs. Die ging na een onlinestemprocedure naar Tegenwind, een reeks interviews met Vlaamse en Nederlandse critici van de corona-aanpak. Het gaat om een project van journalisten Alain Grootaers, Jakobien Huisman en regisseur Mark Sanders. Zij interviewden onder meer voormalig lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken, psychologieprofessor Mattias Desmet en de Nederlandse vaccinoloog Theo Schetters. ‘Het is de eerste keer dat een dergelijke prijs wordt uitgereikt, het is dus logisch dat hier en daar wat kan worden geoptimaliseerd’, zei Jambon donderdag. ‘Waar nodig zullen we dat ook doen.’ Maar een publieksprijs moet in handen van het publiek blijven, vond de minister. ‘Dan moeten we het als parlementscommissie of als individu niet eens zijn met de inhoud van het genomineerde werk.’

Brusselmans vroeg de minister of hij vond dat de prijs gekaapt is, maar dat is niet het geval volgens Jambon. ‘Er werd aan elke genomineerde gesuggereerd om zo veel mogelijk reclame te maken en stemmen te ronselen. De winnaar heeft gekozen om een intensieve campagne te voeren op sociale media, een keuze die de andere kandidaten niet gemaakt hebben. De ongeldige stemmen uit het buitenland, dubbele stemmen en ongeldige mailadressen – werden uit de resultaten gefilterd.’