Na de sneer van Paul Magnette (PS) richting Bart De Wever (N-VA) vermoedt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat de PS niet met zijn partij wil regeren. 'Wij blijven evenwel bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen.'

Bart De Wever provoceert, de N-VA wil niet regeren en de partij is eveneens gevaarlijk voor België. Dat is, samengevat, de boodschap die PS-voorzitter en ex-informateur Paul Magnette donderdagavond uitte bij de RTBF.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is zijn partij evenwel nog steeds bereid om te onderhandelen. Dat zei hij bij De Ochtend.

'Je moet de boodschap van Magnette decoderen', aldus Jambon. 'De PS wil absoluut niet met de N-VA regeren.'

Volgens Jambon klopt het niet dat De Wever 'zichzelf uitsluit' met zijn houding, zoals Magnette zegt. 'Waarom zouden we dan iedere keer constructief geweest zijn aan de tafel? Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen.' Hij voegde eraan toe dat hij 'in zekere mate' bereid is om toegevingen te doen.

Jambon zegt dat 'er geen enkele makkelijke formule is'. 'Ik ken een Vlaamse partij die intern veel moeilijkheden heeft met Paars-Groen', klonk het met een verwijzing naar de Open VLD.