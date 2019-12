N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft er alles aan gedaan om niet tot informateur te worden benoemd. Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette donderdag bij Jeudi en prime op RTBF. Magnette noemde N-VA een gevaarlijke partij, omdat ze het einde van België en van de sociale zekerheid zou willen.

Gevraagd of hij uitsluit een regering met N-VA te vormen, antwoordde Magnette dat N-VA met haar huidige houding 'zichzelf uitsluit'. Volgens de PS-voorzitter provoceert De Wever uitsluitend om zich aan de kant te laten zetten.

Magnette ontkende wel dat hij als informateur ooit CD&V heeft willen uitsluiten. In de eerste drie onderhandelingsrondes, in november, schoven de christendemocraten telkens mee aan tafel. 'Maar in de vierde ronde, heeft CD&V gezegd dat ze geen mandaat had', aldus Magnette. De informateur drong naar eigen zeggen niet aan op een paars-groene regering, zonder CD&V. Hij herhaalde bij RTBF dat een dergelijke coalitie een erg krappe meerderheid zou hebben, van één zetel. 'Van bij het begin was het opzet om die meerderheid uit te breiden', aldus de PS'er.

Over de opdracht van zijn opvolgers Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens toonde Magnette zich positief. 'Ik ga constructief blijven, zodat we tot oplossingen kunnen komen', zei hij.